Pompei. Da discarica a luogo della memoria: la trasformazione di Porta Stabia

Le recenti ricerche archeologiche condotte tra il 2021 e il 2024 nell’area di Porta Stabia, a Pompei, hanno rivelato una sorprendente evoluzione dello spazio urbano: le zone adiacenti alle mura, un tempo utilizzate come discariche, furono successivamente livellate con materiali di scarto per diventare luoghi di memoria e celebrazione pubblica.

Lo studio, pubblicato sull’e-journal “Rubbish and Public Memory at the Stabian Gate”, evidenzia come Porta Stabia, da struttura difensiva e accesso cittadino, si sia trasformata in uno spazio monumentale dedicato ai personaggi illustri della città, in particolare dopo la fondazione della colonia romana nell’80 a.C, come riporta “Made in Pompei“.

I monumenti funebri di M. Tullius e M. Alleius Minius, così come il mausoleo di Cn. Alleius Nigidius Maius in epoca neroniana, raccontano di un cambiamento nella percezione urbana: non più un confine militare, ma un ingresso simbolico e celebrativo, espressione della propaganda augustea e della memoria collettiva pompeiana.