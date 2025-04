Scafati, incontro sulla ZES con il sindaco Aliberti e Giosy Romano: un’opportunità di sviluppo per il Sud

L’incontro coinvolgerà imprenditori e tecnici, e avrà come tema principale la ZES, considerata una delle ultime grandi opportunità di sviluppo per i territori del Sud Italia, dopo anni di politiche assenti.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato l’organizzazione di un incontro a Scafati per il mese di maggio, in collaborazione con Giosy Romano, coordinatore unico della ZES del Mezzogiorno e Commissario straordinario del Governo per la ZES Campania. L’incontro coinvolgerà imprenditori e tecnici, e avrà come tema principale la ZES, considerata una delle ultime grandi opportunità di sviluppo per i territori del Sud Italia, dopo anni di politiche assenti.

“È fondamentale un confronto chiaro sulle difficoltà che molti imprenditori incontrano nella comprensione delle linee guida di questo strumento, per evitare che venga distorta o strumentalizzata”, ha dichiarato il sindaco Aliberti. “La ZES rappresenta una zona economica speciale, istituita tramite decreto ministeriale, che consente a specifiche aree italiane, grazie alle normative europee, di beneficiare di agevolazioni per l’imprenditoria e lo sviluppo territoriale.”, come riportato da “Metropolis“.

Aliberti ha ribadito l’importanza di non stravolgere le intenzioni originali della ZES, che offre alle regioni del Sud l’opportunità di migliorare la loro competitività a livello internazionale, pari a quella dei territori europei. “Questa iniziativa deve essere valorizzata appieno”, ha sottolineato il sindaco, “e la Campania non può più aspettare per farsi notare a livello europeo.”

L’incontro, quindi, si configura come un’opportunità fondamentale per chiarire le idee riguardo alla ZES e per garantire che gli imprenditori non solo di Scafati, ma di tutta la Campania, possano comprendere pienamente e sfruttare questa occasione.