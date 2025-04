Un nuovo traguardo per JYSK Italia: tre aperture simultanee, tra cui Nocera Superiore

Venerdì 11 aprile alle ore 9:30 è stata scritta una nuova pagina nella storia di JYSK Italia, con l’apertura simultanea di tre nuovi punti vendita a Olbia, L’Aquila e Nocera Superiore. Le tre inaugurazioni, avvenute nello stesso momento, segnano il più grande evento di apertura in un solo giorno da quando JYSK è sbarcata in Italia nel 2009.

«È fantastico per JYSK superare i 100 negozi in Italia, ed è stato un vero piacere vivere questo momento storico dal punto vendita di Olbia», ha dichiarato Rami Jensen, Presidente e CEO di JYSK. «Con le aperture di oggi, siamo ora presenti in tutte le venti regioni italiane. È un traguardo importante che conferma la nostra ambizione di essere sempre più vicini ai clienti. Sono molto orgoglioso del team italiano, che sta facendo un lavoro straordinario».

Anche Cesare Bailo, Country Director di JYSK Italia, ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto: «Quando ho iniziato a lavorare in JYSK nel 2017, avevamo 46 negozi. Oggi siamo arrivati a 102: è un momento significativo per me e per tutti i miei colleghi. Abbiamo costruito una presenza solida nel mercato italiano, ma vogliamo continuare a crescere. I nuovi punti vendita, come quello di Nocera Superiore, sono fondamentali per aumentare la notorietà del nostro brand».

Il giorno dell’inaugurazione ha visto la partecipazione anche del Console danese in Sardegna, a testimonianza dell’importanza strategica dell’evento.

JYSK in Italia – I numeri del successo:

102 punti vendita attivi

Oltre 800 collaboratori

Primo negozio aperto nel 2009 a Serravalle Scrivia (AL)

Punto vendita di Olbia: numero 100

Punto vendita de L’Aquila: numero 101

Punto vendita di Nocera Superiore: numero 102

Presenza in tutte e 20 le regioni italiane

Entro la fine dell’anno fiscale 2024/25 (31 agosto), JYSK prevede di aprire 16 nuovi negozi, segnando un ulteriore record per la catena in Italia.