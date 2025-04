Angri-Città di Fasano 2-3: altra sconfitta nel finale per i grigiorossi

Altro finale amaro per l’Angri, che cade per 3-2 nella gara casalinga, valida per la trentunesima giornata

Altro finale amaro per l’Angri, che cade per 3-2 nella gara casalinga, valida per la trentunesima giornata, contro il Città di Fasano. Onraita apre le marcature, Cassese pareggia i conti, ma Penzo riporta in vantaggio gli ospiti a 5’ dal riposo. Nella ripresa Giannini trova il 2-2, prima del gol vittoria ospite siglato da Battista al 93’.

Con Ciriello squalificato, mister Criscuolopropone il solito 4-3-3 con Pizzella in porta, Kljajic, Cassese, Dramè e Casalongue in difesa, Ruggiero, Turchet e Lombardo a centrocampo e Giannini, Kunic e Drolè a costituire l’attacco.

Mister Pistoia riparte dal suo 3-4-1-2 con Lombardo tra i pali, Urquiza, Onraita e Tangorre a formare il reparto difensivo, Mauriello, Murgia, Barile e Penzo in mediana, con Battista e Corvino ad agire dietro l’unica punta Losavio.

La prima azione pericolosa della partita arriva dopo tre minuti. L’Angri recupera un pallone sulla trequarti avversaria con Drolè, che serve Kunic, il quale apre sulla destra all’indirizzo di Giannini. Il numero 9, dopo aver fatto qualche metro in area, prova il tiro trovando la respinta di Lombardo.

La partita si sblocca al 10’. Il Città di Fasanobatte una rimessa laterale sulla sinistra, con il pallone che raggiunge in area Onraita, il quale calcia di prima, trovando l’1-0 per gli ospiti. Al 12’ Onraita sfiora la doppietta personale. Corvino, sulla sinistra, crossa nei sedici metri doriani, dove è appostato proprio il centrale con la maglia biancoazzurra numero 5. Onraitaimpatta il pallone con la testa, ma lo spedisce sul fondo.

Al 17’ l’Angri trova il pareggio. Giannini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, pesca sul secondo palo la testa di Cassese, che, anticipando tutti, realizza l’1-1. Il Fasanoaumenta i giri del motore e al 40’ ritorna in vantaggio. Corvino batte una rimessa laterale sulla destra all’indirizzo di Losavio, che verticalizza per Battista, il quale prova il traversone in orizzontale per l’accorrente Penzo, che di prima intenzione realizza il 2-1.

In avvio di ripresa, l’Angri si fa vedere dalle parti di Lombardo al 50’ con un colpo di testa di Kljajic, spedito oltre la traversa. La squadra grigiorossa riesce a manovrare con maggiore continuità. Al 65’ Kunic avanza sulla trequarti e verticalizza per Drolè. Il numero 73 grigiorosso controlla il pallone, anticipando l’uscita di Lombardo, che lo stende. Per il signor Boccuzzo di Reggio Calabria è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Giannini, che calcia centralmente, trovando la risposta di Lombardo, che allunga il pallone sul palo. Il legno fa ritornare la sfera nella disponibilità dell’ala destra grigiorossa, che riesce a toccarla in rete.

Il 2-2 è un’iniezione di fiducia per l’Angri, che prova a più riprese a segnare il gol della vittoria. Il Città di Fasano, però, resiste bene e al 93′ trova il colpo che mette ko i padroni di casa. Sulla corsia di destra, Penzo serve in area Battista, che, tutto solo, realizza il 3-2 finale.

In campo:

Angri (4-3-3): Pizzella; Kljiaijc (53’ Severino), Dramè (53’ Donnarumma), Cassese, Casalongue; Ruggiero, Turchet (77’ Gaeta), Lombardo (53’ Piccolo); Giannini, Kunic (77’ Petricciuolo), Drolè.

A disposizione: Viscovo, Rosolino, Pettenon, Alfano.

Allenatore: Vincenzo Criscuolo

Città di Fasano (3-4-2-1): Lombardo; Urquiza, Onraita, Tangorre (60’ Orlando); Mauriello (77’ Ballatore), Murgia (69’ Ganci), Penza (86’ Lupoli), Barile; Battista, Corvino; Losavio (65’ Marsico).

A disposizione: Gattuso, Clemente, Kola, Capobianco.

Allenatore: Graziano Pistoia

Marcatori: 10’ Onraita (C), 17’ Cassese (A), 40’ Penza (C), 65’ Giannini (A), 90’+3 Battista (C)

Arbitro: sig. Emanuele Boccuzzo della sezione AIA di Reggio Calabria

Primo assistente: sig. Paolo Romeo della sezione AIA di Reggio Calabria

Secondo assistente: sig. Angelo Celestino della sezione AIA Reggio Calabria

Note: Ammoniti: Turchet (A), Tangorre (C), Dramè (A), Ruggiero (A), Onraita (C), Orlando (C) ; Espulsi: -/- ; Angoli: 10-5; Recupero: 3’ pt; 5’ st.