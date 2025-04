Angri, degrado in villa comunale: uomo si denuda davanti ai bambini

Un normale pomeriggio di gioco si è trasformato in un episodio spiacevole e sconcertante per una mamma e la sua bambina, che si erano recate nella villa comunale per passare un po' di tempo tra scivoli e fontane.

Dopo qualche gioco, le due si sono avvicinate alle fontane per osservare i pesci, ma l’idillio si è interrotto bruscamente: uno dei due ragazzi seduti nelle vicinanze si è alzato e ha mostrato i genitali, urinando senza alcun pudore su un cespuglio, proprio davanti a bambini e famiglie.

La villa era affollata, tra genitori, passeggini e bambini intenti a giocare. Una mamma, testimone dell’accaduto, ha suggerito di contattare la polizia municipale. È stato subito fatto un tentativo di chiamata ai vigili urbani, purtroppo senza ottenere risposta. A rispondere, invece, sono stati i carabinieri, che – si spera – siano intervenuti per un controllo.

Non si tratta di dare la colpa a questa o quella figura istituzionale, ma è chiaro che serve più controllo. Non è possibile che basti un’ora in villa per essere costretti a scappare via per un episodio così grave.

Magari con la presenza fissa di un vigilante, tutto questo non sarebbe accaduto. La speranza è che episodi del genere non diventino la norma e che chi ha il dovere di vigilare, finalmente, lo faccia davvero.