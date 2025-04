Dramma a Nocera Inferiore: 17enne muore in ospedale, indagini in corso

Tragedia all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove un ragazzo di 17 anni, di origini marocchine, è morto per cause ancora da chiarire. Il giovane è arrivato venerdì sera al pronto soccorso in condizioni critiche ed è stato immediatamente trasferito in Rianimazione, dove però è deceduto nel giro di mezz’ora.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato accompagnato da due uomini a bordo di un’auto, che si sarebbero poi allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno avviato le indagini e informato la Procura, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella di un malore improvviso avvenuto mentre il giovane lavorava in un’azienda della zona. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nel rintracciare l’auto e i due uomini che potrebbero avere informazioni decisive sulla vicenda.