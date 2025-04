Follia a Torre Annunziata: dà fuoco a un motorino e minaccia di far saltare in aria una palazzina

Momenti di panico nella notte di venerdì a Torre Annunziata, dove un uomo di 56 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso e denunciato per procurato allarme. L’uomo ha prima appiccato il fuoco a un motociclo e poi ha minacciato di far esplodere un’intera palazzina con una bombola di GPL.

Tutto è cominciato nella tarda serata di ieri in via Avallone, dove una pattuglia del Commissariato locale è intervenuta a seguito di una segnalazione per incendio. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i Vigili del Fuoco intenti a domare le fiamme che avevano avvolto un motorino parcheggiato vicino a un edificio. Numerosi condomini, terrorizzati, si erano già riversati in strada.

Ma la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo, uscito dal suo appartamento con una bombola di gas legata al collo, ha cominciato a minacciare i presenti con un accendino, affermando di voler far saltare in aria lo stabile. Rientrato in casa, ha continuato a intimidire i passanti affacciandosi alla finestra e mostrando la fuoriuscita di gas.

L’intera zona è stata subito evacuata e sul posto sono arrivate altre pattuglie, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Campania, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, le UOPI e due negoziatori della Questura di Napoli. Dopo una delicata trattativa, gli agenti sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento e bloccare l’uomo, scongiurando il peggio.