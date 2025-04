Giornata di pulizia dei fondali a Sorrento: rimossi 450 kg di rifiuti da Marina Grande

Ieri mattina, nel suggestivo borgo di Marina Grande a Sorrento, si è tenuta una giornata dedicata alla pulizia dei fondali marini, in occasione della Giornata del Mare. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla Risorsa Mare, Ambiente e Pesca del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde Spa, con la partecipazione della Capitaneria di Porto – Ufficio Locamare Sorrento – e il supporto del Nucleo Sommozzatori e delle Unità Navali della Guardia di Finanza di Napoli.

Numerose le associazioni coinvolte, tra cui il Centro immersioni Torre del Greco, l’Associazione Jacques Cousteau, il Barracuda Diving, il Diving Punta Campanella e Marevivo Sorrento. Attivamente presenti anche diverse realtà del borgo marinaro, tra cui la Cooperativa Sant’Anna e la Cooperativa Azzurra. A coordinare l’intervento, il presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco.

Oltre 20 sommozzatori, provenienti da tutta la penisola sorrentina e da vari Comuni del Golfo di Napoli, si sono immersi per recuperare circa 450 chilogrammi di rifiuti, tra cui copertoni, plastica, vetro, reti, cime e materiali ferrosi. L’intervento si inserisce nel solco delle attività di monitoraggio e pulizia avviate nel 2015 e proseguite negli anni con costanza.

«Questa giornata è per me particolarmente significativa – ha dichiarato Di Prisco – perché coincide con i dieci anni del mio impegno per la tutela del mare, proprio qui a Marina Grande, dove tutto ebbe inizio. Oggi possiamo dire di aver costruito una nuova coscienza ambientale, non solo a Sorrento ma in tutta la penisola. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno creduto in questo percorso: militari, istituzioni, associazioni, volontari, pescatori e amici. È grazie a loro se oggi possiamo guardare al futuro con speranza e determinazione».