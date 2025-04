Giovani seguono il navigatore e restano incastrati in un vicolo del centro: interviene la Municipale

Fidarsi del navigatore può portare molto lontano… ma anche in un vicolo cieco. È quanto accaduto a due giovani di Caserta che, seguendo ciecamente le indicazioni del GPS, sono rimasti bloccati nel centro storico di Caiazzo, nel Casertano, finendo incastrati con la loro auto elettrica in un vicolo troppo stretto per proseguire.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 aprile. I ragazzi, intenti a seguire la mappa sullo smartphone, non si sono accorti di aver imboccato una strada inadatta ai veicoli: il passaggio era così angusto da impedire persino l’apertura degli sportelli. A complicare le cose, alcuni gradini all’interno del vicolo e lo spegnimento dell’auto, che ha reso impossibile anche l’apertura dei finestrini.

In breve, la scena ha attirato l’attenzione di residenti e Polizia Municipale. Dopo una serie di tentativi falliti e animate discussioni, la soluzione è arrivata grazie a un’altra vettura: una Fiat Panda 4×4 ha agganciato l’auto elettrica e l’ha trascinata lentamente in retromarcia fuori dall’insidiosa trappola urbana, come riporta “Fanpage“.

Il tutto sotto gli occhi di un gruppo di abitanti, che non hanno risparmiato commenti ironici e rimbrotti: “Basta guardarci per capire che lì una macchina non ci entra, GPS o non GPS.”