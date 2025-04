Napoli, panico fuori al supermercato per una bimba “chiusa in auto”: era un falso allarme

Momenti di tensione in via Nuova Poggioreale, a Napoli, nei pressi del supermercato Conad, per quella che si è poi rivelata una segnalazione infondata: una donna ha allertato le autorità sostenendo di aver visto una bambina chiusa e incustodita all’interno di un’auto parcheggiata.

L’episodio, avvenuto mercoledì 9 aprile intorno alle 11:30 ma reso noto solo oggi, ha mobilitato un ampio dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia di Stato, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, che hanno ispezionato a fondo la vettura indicata. I soccorritori hanno aperto i finestrini e controllato anche il bagagliaio, ma della bambina non c’era traccia: nessuno all’interno dell’auto.

Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente e una folla di cittadini preoccupati e curiosi si è radunata nei pressi del parcheggio, contribuendo a creare ulteriore agitazione.

La donna che ha lanciato l’allarme è stata identificata dalle forze dell’ordine. Fortunatamente, si è trattato solo di un equivoco e l’allerta è rientrata senza conseguenze.

L’episodio, pur non confermato nei fatti, riporta comunque l’attenzione su un problema reale: i casi, purtroppo non rari, di bambini lasciati soli in auto mentre i genitori fanno la spesa. Una pratica pericolosa e vietata dalla legge, che ha portato all’introduzione in Italia degli appositi dispositivi elettronici anti-abbandono sui seggiolini, obbligatori proprio per prevenire tragedie.