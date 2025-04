Salerno celebra il Made in Italy sul Lungomare Trieste: arte, moda e tradizione tra le onde

Un viaggio tra eccellenze artigiane, cultura e bellezza: torna a Salerno l’evento “Made in Italy, Sì lo voglio”, organizzato da CNA Salerno e giunto alla sua seconda edizione. Martedì 15 aprile, dalle 10 alle 13, il Lungomare Trieste si trasformerà in una passerella a cielo aperto per celebrare il meglio della produzione artistica e artigianale locale.

La manifestazione, con la collaborazione tecnica della Bottega San Lazzaro, prenderà il via con i saluti istituzionali del presidente CNA Salerno Lucio Ronca, del prefetto Francesco Esposito, del questore Giancarlo Conticchio, del sindaco Vincenzo Napoli, e di numerosi rappresentanti del Comune e della Provincia.

Il programma prevede momenti di riflessione e spettacolo, a partire dal talk “La giornata del Made in Italy”, con interventi di Nicola Marco Fabozzi (MIMIT Campania) e Giuseppe Gallo (Camera di Commercio di Salerno). Spazio poi all’emozione con “Il sogno di volare di Leonardo”, presentato da Gennaro Cuciniello dell’Associazione Aeronautica Militare di Salerno, durante il quale sarà sottoscritto il Patto per il Made in Italy 2026, che vedrà il coinvolgimento delle Frecce Tricolori.

Pensato anche per i più giovani l’incontro “Il Made in Italy per le generazioni future”, in cui la dirigente scolastica Sabrina Rega illustrerà il progetto “Geometria Creativa: art & craft”, che unisce cucito e matematica in chiave educativa.

Grande attesa per “Racconti di moda”, con la partecipazione di atelier d’eccellenza come Biancullo, Anna Paola Couture e Pina Pascente, accompagnati da professionisti del beauty e dell’hairstyling. Non mancheranno neppure l’arte orafa, celebrata nel catalogo “Silenzi preziosi” con foto di Armando Cerzosimo, e la ceramica, grazie alla presenza di celebri maestri vietresi e salernitani.

La giornata si concluderà sulle note del tango argentino, con l’esibizione dei campioni internazionali Yanina Quinones e Neri Piliu, simbolo di passione e armonia, in perfetta sintonia con l’anima del Made in Italy.

“Un evento unico, capace di portare fuori dalle sedi istituzionali l’anima dell’artigianato salernitano e di coinvolgere direttamente la comunità”, ha dichiarato il presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca. La direttrice Simona Paolillo ha aggiunto: “Questa edizione rappresenta un salto di qualità: siamo riconosciuti anche dal MIMIT e puntiamo a lasciare un segno tra le nuove generazioni”.