Somma Vesuviana: riqualificazione del Parco Urbano e un nuovo Asilo Nido

Mercoledì 16 aprile alle ore 12, in Via Giulio Cesare, si terrà la cerimonia per la deposizione della prima pietra del Parco Urbano e di un nuovo Asilo Nido, un progetto che segna l’inizio della riqualificazione del territorio a Somma Vesuviana, nel napoletano. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Salvatore Di Sarno, che ha evidenziato l’importanza di creare nuovi spazi verdi e sociali per la comunità.

Lunedì 14 aprile inizieranno i lavori di riqualificazione al Parco Piazza Europa, con un progetto innovativo che unisce natura e socialità, dedicato in particolare alle famiglie e ai bambini. L’Assessore alla manutenzione del verde urbano, Rosanna Raia, ha sottolineato che l’amministrazione si sta concentrando su un miglioramento complessivo delle aree verdi della città, che include anche interventi recenti in diverse zone come Via Aldo Moro e Piazzetta degli Aromi.

L’apertura dei lavori di realizzazione del Parco Urbano, accompagnata dalla costruzione del nuovo Asilo Nido, rappresenta un altro passo importante nel piano di sviluppo e miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Somma Vesuviana.