Caos al concorso per dirigenti scolastici in Campania: prove orali sospese, esposti e interrogazioni parlamentari

Una vera e propria bufera si è abbattuta sul concorso per dirigenti scolastici in Campania, dove le prove orali sono state ufficialmente sospese.

Una vera e propria bufera si è abbattuta sul concorso per dirigenti scolastici in Campania, dove le prove orali sono state ufficialmente sospese. A comunicarlo è stata una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Campania, a seguito di gravi criticità emerse durante lo svolgimento delle procedure.

Le cause della sospensione

Come riportato dal portale tecnicadellascuola.it, alla base della sospensione vi sarebbe l’impossibilità sopravvenuta di un componente della commissione esaminatrice di proseguire l’incarico, nello specifico un dirigente tecnico, che ha comunicato formalmente il proprio impedimento.

A far esplodere il caso è stato l’esposto presentato da 16 candidati, che hanno denunciato la commissione di valutazione per falso in atto pubblico. A seguire, si è verificato un vero e proprio effetto domino, culminato con le dimissioni di una componente della commissione, anche se questa non sarebbe direttamente coinvolta nei fatti più controversi.

I sospetti di favoritismi e i casi segnalati

Tra le anomalie denunciate, una delle più discusse riguarda un presunto caso di favoritismo. Una candidata ha sollevato dubbi sull’ammissione agli orali di una docente che, da anni, collabora con l’USR Campania per la formazione dei neo-dirigenti. A valutarla sarebbe stata una collega con cui ha condiviso incarichi formativi regionali, attualmente coordinatrice dei dirigenti tecnici della Campania. Un rapporto professionale pregresso che, secondo i segnalanti, potrebbe aver compromesso l’imparzialità della valutazione.

Prove orali rinviate: si attende un nuovo calendario

Alla luce della situazione, l’USR ha deciso di posticipare le prove orali, originariamente previste per questi giorni. I candidati riceveranno comunicazioni ufficiali sulle nuove date tramite il sito istituzionale dell’USR Campania e il Portale Unico del Reclutamento.

Interrogazione parlamentare e nuovi elementi

La vicenda ha superato i confini regionali ed è arrivata in Parlamento: il deputato Francesco Emilio Borrelli ha presentato un’interrogazione scritta al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Nel frattempo, al centro delle polemiche è finita anche una presunta discriminazione ai danni di una candidata beneficiaria della Legge 104, fatto che aggiunge ulteriore gravità al contesto.

In attesa di chiarimenti ufficiali e delle indagini in corso, il concorso campano per dirigenti scolastici resta sospeso in un clima di tensione e incertezza, con pesanti ombre su trasparenza e correttezza delle procedure.