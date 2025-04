Cava de’ Tirreni ricorda Catello Mari: una messa il 15 aprile in suo onore

Alle ore 19 sarà celebrata una messa in sua memoria, un momento di raccoglimento voluto da familiari, amici, tifosi e da tutta la comunità sportiva metelliana per rendere omaggio a un uomo e un calciatore rimasto nel cuore di tutti.

Martedì 15 aprile, a diciotto anni da quella tragica notte, Cava de’ Tirreni si stringerà ancora una volta nel ricordo di Catello Mari, il “Leone”, tragicamente scomparso all’alba del 16 aprile 2006 in un incidente stradale. Alle ore 19 sarà celebrata una messa in sua memoria, un momento di raccoglimento voluto da familiari, amici, tifosi e da tutta la comunità sportiva metelliana per rendere omaggio a un uomo e un calciatore rimasto nel cuore di tutti.

Il 15 aprile 2006 fu una data storica per la Cavese: la squadra allenata da Salvatore Campilongo, dopo una straordinaria rimonta sul Sassuolo, conquistò la promozione in Serie C1. I festeggiamenti furono intensi e indimenticabili, ma si trasformarono in tragedia quando, nel cuore della notte, Catello Mari perse la vita mentre rientrava a casa, poco dopo aver lasciato i compagni di squadra. Aveva 28 anni.

Mari era un calciatore amatissimo, che aveva militato in diverse squadre campane: dagli esordi nei settori giovanili della Cavese e della Nocerina, fino alle esperienze con Ebolitana, Capri, Angri, Turris e Casertana. Tornò a Cava nell’estate del 2004, voluto proprio da Campilongo, suo ex tecnico a Caserta. Con la Cavese visse due stagioni intense, diventando protagonista in campo e leader nello spogliatoio. Memorabile la sua rete di testa nel derby contro la Nocerina.

La messa del 15 aprile sarà l’occasione per rinnovare il ricordo di un ragazzo generoso, un guerriero in campo, un punto di riferimento fuori. Cava non ha mai dimenticato Catello Mari: il suo spirito continua a vivere nei cuori dei tifosi e in ogni impresa della Cavese.