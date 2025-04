Cava de’ Tirreni. Sciopero alla Rsa Villa delle Rose: la Cub Sanità denuncia gravi violazioni e proclama la mobilitazione

Dopo settimane di attesa infruttuosa e un dialogo mai realmente avviato con la proprietà della Rsa Villa delle Rose di Cava de’ Tirreni, la Cub Sanità di Salerno ha annunciato ufficialmente lo sciopero del personale per domani, martedì 15 aprile.

A comunicarlo è il segretario provinciale della Cub Sanità, Gerardo Rosanova, che in una nota denuncia “l’atteggiamento arrogante e antisindacale” della direzione della struttura.

“Abbiamo scelto la via del dialogo, arrivando persino a sospendere temporaneamente lo sciopero in segno di apertura e responsabilità – afferma Rosanova – ma ci siamo trovati davanti a silenzio e chiusura totale. Il rifiuto di aprire un tavolo tecnico con la nostra organizzazione è un atto grave, che nega i diritti dei lavoratori e impedisce qualsiasi possibilità di risoluzione dei problemi”.

Nel comunicato si evidenziano le principali criticità denunciate dai dipendenti: sotto-organico cronico, gravi carenze strutturali, clima lavorativo insostenibile e ripetuti episodi di repressione sindacale, con pressioni indebite e licenziamenti mirati nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato.

“La situazione all’interno della Rsa è ormai intollerabile – prosegue Rosanova – e la proprietà continua a ignorare l’evidenza, nonostante prove fotografiche, documenti e testimonianze già fornite alle autorità competenti. Le dichiarazioni rilasciate in Prefettura lo scorso 24 marzo sono non solo false, ma offensive nei confronti di chi ogni giorno lavora con dedizione nella struttura”.

La Cub Sanità di Salerno lancia un appello al Prefetto, alle istituzioni, alla cittadinanza e ai media, sottolineando che “questa non è solo una battaglia sindacale, ma una lotta per la legalità, per la dignità umana e per la sicurezza sul posto di lavoro”.

“Se non arriveranno risposte concrete – conclude Rosanova – la mobilitazione continuerà con ancora maggiore determinazione. Non ci piegheremo all’ingiustizia. Il 15 aprile scendiamo in sciopero con la forza di chi ha ragione e nulla da perdere”.