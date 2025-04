Incidente in via Petrarca, auto si ribalta: ancora troppa velocità sulle strade di Napoli

La scorsa notte, in via Petrarca, nel quartiere Posillipo di Napoli, un’auto si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto denunciato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), l’incidente potrebbe essere stato causato dall’eccessiva velocità, un problema purtroppo ricorrente lungo questa strada. Via Petrarca, celebre per i suoi belvedere affacciati sul Golfo e recentemente utilizzata come set dell’ultima stagione de L’Amica Geniale, è da tempo anche tristemente nota per gravi episodi di cronaca stradale, come il tragico incidente del 2011 alla curva del Serpentone, in cui persero la vita tre giovani.

“È una strada stretta, piena di curve e con una forte pendenza – sottolinea Borrelli – e dovrebbe indurre alla massima prudenza. Invece viene spesso scambiata per una pista da corsa, con conseguenze potenzialmente drammatiche. Servono controlli più frequenti e misure concrete per limitare la velocità, come attraversamenti pedonali rialzati e dissuasori”.

Proprio in questa direzione va l’ordine del giorno presentato dal consigliere municipale di Europa Verde, Lorenzo Pascucci, e approvato all’unanimità dal Consiglio della Municipalità 1. Il documento chiede l’installazione urgente di nuovi attraversamenti pedonali rialzati nel quartiere Posillipo, come strumento di prevenzione e sicurezza. Pascucci aggiunge: “L’approvazione dell’ODG è un primo passo, ma ora servono interventi rapidi e strutturali. Via Petrarca non è un caso isolato: in tutta Napoli ci sono strade pericolose che vanno rese più sicure prima che si verifichino altre tragedie”.