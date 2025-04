La Campania regina della moda, ma la sartoria napoletana rischia il vuoto generazionale

La Campania si conferma come il secondo polo produttivo della moda in Italia, con oltre 27mila imprese attive e un fatturato che nel 2024 ha superato i 15 miliardi di euro. Un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, ma che nasconde una crescente fragilità: la mancanza di giovani artigiani disposti a raccogliere il testimone di un sapere antico.

A lanciare l’allarme sono Giuseppe e Massimiliano Attolini, eredi di una storica casa sartoriale fondata nel 1930 e oggi punto di riferimento a livello mondiale, con sede a Casalnuovo. Il loro marchio ha vestito capi di Stato, attori, imprenditori e firmato abiti per produzioni come The New Pope, House of Gucci e La grande bellezza, vincitrice dell’Oscar nel 2014.

Oggi l’azienda conta 160 artigiani altamente specializzati, esporta il 90% della produzione e dedica 25 ore alla realizzazione di una giacca, 33 per un abito completo, cuciti interamente a mano. Ma il futuro è incerto. “La difficoltà a trovare manodopera non è solo nostra, è un problema di sistema”, spiega Giuseppe Attolini. “I giovani non sono attratti da questo lavoro. Non vedono prospettive e nessuno gliele offre. Oggi si cercano guadagni facili e percorsi rapidi”.

Nonostante gli sforzi per ringiovanire il personale e investire in nuove leve, il problema resta. “Abbiamo bisogno di manodopera per mantenere standard qualitativi e volumi produttivi. Ma soprattutto serve una visione comune. Ci siamo sempre augurati un’interlocuzione con la Regione, ma nessuno è mai venuto ad ascoltarci”, aggiunge Massimiliano Attolini.

Per questo motivo l’azienda ha deciso di agire da sola, avviando la creazione di una scuola sartoriale interna, dove saranno gli stessi artigiani a formare i giovani. “È l’unico modo per trasmettere concretamente questo mestiere”, spiegano.

Secondo Giuseppe Attolini, servono misure concrete per invertire la rotta: “Programmi di assunzione legati alla formazione, sgravi fiscali per chi assume under 30, accesso facilitato al credito per i giovani lavoratori. Se un ragazzo ha un contratto e una prospettiva reale, può scegliere anche un mestiere come il nostro. Ma senza nulla, è impossibile attrarre”.

“La moda italiana – conclude – non può esistere senza chi la realizza. Siamo un popolo che costruisce, non solo che consuma. Ma se non costruiamo un futuro per i nostri giovani, questo mestiere è destinato a scomparire”. E il rischio, stavolta, è più che concreto.