Meteo Campania Pasqua e Pasquetta 2025: sole e clima mite, ma attenzione alle nuvole

Per chi ha in programma una gita fuori porta in Campania durante le festività pasquali, le previsioni per Pasqua (domenica 20 aprile) e Pasquetta (lunedì 21 aprile) 2025 sembrano promettere condizioni generalmente favorevoli, sebbene con qualche possibile annuvolamento.

Secondo le proiezioni meteo più aggiornate, la giornata di Pasqua sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli tra i 20 e i 25°C, ideali per attività all’aperto, passeggiate e momenti di relax lungo la costa o nelle aree verdi dell’entroterra.

Per Pasquetta, non si esclude un aumento della nuvolosità, in particolare sul versante tirrenico e nell’area tra Napoli e Salerno, ma non sono previste precipitazioni significative. Le temperature rimarranno stabili e piuttosto miti.

Consigli per le gite:

Perfette per queste giornate sono mete come la Costiera Amalfitana , i sentieri del Cilento , Capri , Ischia , o le zone collinari del Sannio e dell’ Irpinia .

Organizzate i picnic preferibilmente in tarda mattinata , per sfruttare le ore più stabili e luminose.

Non dimenticate cappellini e crema solare , specialmente in prossimità del mare, dove il sole potrebbe essere più intenso.

Una felpa leggera potrebbe essere utile nelle zone collinari o al tramonto, quando le temperature si abbassano leggermente.

Attendibilità delle previsioni

Trattandosi di una tendenza a medio termine, la precisione è stimata intorno al 60-70%, soprattutto per quanto riguarda i dettagli locali. Si consiglia quindi di seguire gli aggiornamenti quotidiani per eventuali variazioni dell’ultimo minuto.