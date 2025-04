Napoli-Empoli, vietato sbagliare: i partenopei a caccia dei tre punti per inseguire l’Inter

Una gara da interpretare con massimo cinismo e determinazione, per non compromettere il cammino in campionato.

Al Diego Armando Maradona si gioca una sfida fondamentale per entrambe le squadre: Napoli ed Empoli si affrontano con in palio punti pesantissimi, ma per obiettivi diametralmente opposti.

Per gli azzurri di casa, non esistono alternative alla vittoria: servono i tre punti per restare agganciati all’Inter in vetta alla classifica e non perdere terreno nella corsa scudetto. Una gara da interpretare con massimo cinismo e determinazione, per non compromettere il cammino in campionato.

Dall’altra parte, l’Empoli cerca un’impresa per risollevare la propria classifica. La squadra toscana è invischiata nella lotta per non retrocedere e ha bisogno di fare punti su ogni campo, anche il più difficile.

Una sfida da dentro o fuori, con motivazioni altissime da entrambe le parti.