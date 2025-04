Salerno-Costa d’Amalfi decolla: più rotte, grandi nomi e nuovi orizzonti per il turismo del Sud

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi spegne la sua prima candelina con risultati che fanno guardare al futuro con ottimismo: in soli dodici mesi, le tratte internazionali sono più che raddoppiate. Si era partiti in sordina, ma oggi i collegamenti diretti con l’Europa sono ben 13. Tra le new entry più attese spiccano Barcellona e Parigi, che si uniscono a destinazioni già attive come Berlino, Bruxelles, Ginevra, Lione, Marsiglia, Bucarest, Tirana, Vienna, Nantes e Londra.

E proprio da Londra arriva il colpo grosso: la British Airways ha scelto Salerno come nuova destinazione, diventando la prima compagnia di bandiera a operare nello scalo campano, finora dominato da cinque vettori low cost. Un segnale importante che proietta Salerno in una nuova dimensione del trasporto aereo.

Oltre la Costiera: turismo lento e territori da riscoprire

L’obiettivo non è solo attrarre voli, ma anche valorizzare il volto meno conosciuto della Campania. L’intento è quello di guidare i turisti oltre la Costiera Amalfitana e gli scavi archeologici più noti, verso l’entroterra cilentano, con i suoi borghi autentici, i paesaggi naturali e le ricchezze culturali ancora poco battute.

Il potenziamento del collegamento con l’aeroporto di Napoli consente una gestione più efficiente del traffico, mentre le tratte nazionali – da Catania a Torino, passando per Verona, Milano Malpensa e Bergamo – stanno registrando risultati incoraggianti.

Un futuro ad alta quota

Il piano di sviluppo è ambizioso ma concreto: entro un anno arriveranno i primi moduli della nuova aerostazione, e in tre anni l’intero hub sarà trasformato. Infrastrutture, treni, autostrade, parcheggi, voli privati e commerciali saranno integrati in un sistema moderno e funzionale, con un obiettivo chiaro: raggiungere i 5 milioni di passeggeri all’anno.

Salerno non è più solo una tappa: si sta affermando come una vera porta d’accesso strategica per tutto il Sud Italia.