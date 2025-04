Tramonti, lite familiare finisce in rissa: quattro arresti e feriti in ospedale

Una discussione in ambito familiare è sfociata in una violenta rissa all’interno di un’abitazione privata a Tramonti, nel cuore della Costiera Amalfitana.

Una discussione in ambito familiare è sfociata in una violenta rissa all’interno di un’abitazione privata a Tramonti, nel cuore della Costiera Amalfitana. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri della Stazione locale, che hanno faticato non poco per riportare la calma.

Coinvolti nella lite quattro familiari – zii e nipoti – che, dopo un acceso diverbio, sono passati alle mani, utilizzando anche due bastoni in legno, successivamente sequestrati dalle forze dell’ordine.

Tutti e quattro i protagonisti della rissa sono stati arrestati e risultano indagati per il reato di rissa aggravata. Alcuni di loro hanno riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale, dove sono stati medicati per lesioni non gravi.

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire le cause del violento confronto: al momento non si escludono vecchi rancori familiari o dispute legate a questioni di convivenza o proprietà.