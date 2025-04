Matera-Angri 3-1: Drole non basta ai grigiorossi

L’Angri passa in vantaggio, ma poi, nella ripresa, subisce il ritorno del Matera nella gara disputata al “XXI Settembre-Franco Salerno” e valida per la trentaduesima giornata del girone H di Serie D. Drolè sblocca la contesa al 37’, ma poi Di Piazza, Giordani e Burzio, su calcio di rigore, ribaltano la situazione nei primi 25 minuti del secondo tempo condannando alla sconfitta i doriani.

Mister Francesco Di Gaetano schiera il suo Matera con un 4-3-2-1: Testagrossa in porta, Bello, Olivieri, Baldi e Casiello in difesa; Bernardocco e Sicurella a centrocampo; il trio Burzio, Giordani e Kernezo ad agire alle spalle di Di Piazza.

L’Angri risponde con un 4-3-3: Viscovo tra i pali, Kljajic, Cassese, Alfano e Casalongue a protezione dei sedici metri. A centrocampo Donnarumma in cabina di regia, con Turchet a destra e Lombardo a sinistra. In attacco, Giannini sull’out di destra, Drolè su quello di sinistra e, infine, Gaeta a vestire i panni del terminale offensivo.

Fin dai primi minuti appare evidente l’andamento della gara: Matera a fare la partita e Angri a sfruttare le ripartenze. Al 13’ il Matera si presenta al tiro con Casiello: il laterale sinistro, all’altezza della lunetta dell’area di rigore, carica il mancino spedendo il pallone di poco oltre la traversa.

Al 18’ arriva la risposta dell’Angri: sugli sviluppi di un corner, Alfano colpisce di testa ma il pallone termina sul fondo.

Al 25’ imbucata in area di Kljajic, che a tu per tu con Testagrossa tenta il tiro, trovando la pronta risposta dell’estremo difensore murgiano.

Al 29’ ospiti pericolosi con una bella azione sull’asse Lombardo-Giannini: il classe 2007 serve in area il capocannoniere grigiorosso che, di testa, non trova lo specchio. Al 34’ Di Piazza, in area, sguaina il sinistro con il tiro che termina sulle gambe di Viscovo. La partita si sblocca al 37’: Donnarumma lancia in profondità per Drolè, che in velocità supera tutti e sorprende l’uscita di Testagrossa con un pallonetto che termina la propria corsa in rete. Subito dopo l’1-0, il Matera si riversa nella metà campo avversaria, ma l’Angri assorbe bene le iniziative lucane e conserva il vantaggio fino al riposo.

A inizio ripresa, mister Di Gaetano inserisce Basualdo Martinenz al posto di Sicurella. Il Matera schiaccia l’Angri nella propria metà campo, aumentando il livello di pericolosità delle giocate. Da una di queste, al 54’, nasce il pareggio di Di Piazza: il numero 20 biancoazzurro, innescato dalla destra, deposita il pallone sotto la traversa con il collo del piede destro. Al 58’, Di Piazza, nelle vesti di assist-man, serve Giordani, che da due passi non può fare altro che realizzare il 2-1 per il Matera.

Al 70’, i padroni di casa legittimano il vantaggio: Giordani viene atterrato in area da Said e l’arbitro assegna il calcio di rigore al Matera. Dagli undici metri si presenta Burzio: Viscovointuisce l’angolo, ma il tiro del numero 7 lucano è troppo forte e si insacca comunque per il 3-1.L’Angri prova a risalire la china. Mister Criscuolo rinforza l’attacco inserendo Konte e Petricciuolo. Proprio Petricciuolo è protagonista dell’ultima azione della partita: palla sulla sinistra per il numero 77, che si accentra e prova la conclusione a giro di destro, sulla quale si esalta Testagrossa con una parata plastica. Al termine dei 4 minuti di recupero, la gara del “XXI Settembre-Franco Salerno” termina con il punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa.

Così in campo:

Matera (4-2-3-1): Testagrossa; Bello, Olivieri (85’ Paramatti), Baldi, Casiello; Berardocco (87’ Gaeta), Sicurella (46’ Basualdo Martinez); Burzio, Giordani, Kernezo (76’ Cavallo); Di Piazza

A disposizione: Brahja, Napolitano, Carpineti, Tazza

Allenatore: Francesco Di Gaetano

Angri (4-3-3): Viscovo; Kljaijc, Cassese, Alfano, Casalongue; Turchet (52’ Said), Donnarumma (66’ Konte), Lombardo (60’ Apuzzo); Giannini (73’ Petricciuolo), Gaeta (60’ Kunic), Drolè

A disposizione: Pizzella, Ciriello, Severino, Piccolo

Allenatore: Vincenzo Criscuolo

Marcatori: 37’ Drolè (A), 54’ Di Piazza (M), 58’ Giordani (M), 70’ rig. Burzio (M)

Arbitro: sig. Andrea Traini della sezione AIA di San Benedetto del Tronto

Primo assistente: sig. Nicola Giancristofaro della sezione AIA di Lanciano

Secondo assistente: sig.ra Sara Silenzi Galluzzo della sezione AIA di San Benedetto del Tronto

Note: Ammoniti: Kljajic (A), Sicurella (M), Giordani (M), Lombardo (A), Donnarumma (A), Alfano (A), Espulsi: -/-, Angoli: 8-4, Recupero:1’ pt; 4’