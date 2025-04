Omicidio Antimo Imperatore: 19 anni al killer

È arrivata oggi la condanna in Appello per Antonio Pipolo, il 39enne ritenuto vicino al clan De Micco, accusato del duplice omicidio avvenuto a Sant’Anastasia nel luglio 2022. La Corte d’Assise d’Appello di Napoli (IV sezione, presidente Loredana Acierno) ha ridotto a 19 anni la pena inflitta in primo grado (26 anni) per l’agguato in cui fu ucciso l’operaio Antimo Imperatore, colpito mentre installava una zanzariera a casa di Carlo Esposito, vero obiettivo dei killer.

In primo grado non erano state riconosciute né l’aggravante mafiosa né le attenuanti previste per i collaboratori di giustizia.

Nel processo si sono costituite parte civile la famiglia Imperatore, difesa dall’avvocato Alessandro Motta, la fondazione Polis con l’avvocato Gianmario Siani e il Comune di Napoli con l’avvocato Marco Buzzo.

Il sicario sparò prima ad Antimo Imperatore, vittima innocente, poi a Esposito, ritenuto legato al clan De Martino.

“Giustizia è fatta – ha dichiarato l’avvocato Motta – Antimo era un uomo onesto, morto mentre lavorava per la sua famiglia. I suoi cari ora sanno che è stato riconosciuto come vittima innocente della camorra.” Sulla stessa linea anche l’avvocato Siani e la legale Concetta Chiricone, che ha rappresentato una delle figlie della vittima.