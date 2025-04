Pompei-Acireale 2-1: vittoria e salvezza per i rossoblu

Il Pompei brinda alla matematica salvezza. I rossoblù si impongono per 2 a 1 nello scontro diretto con l’Acireale e, in virtù dei sette punti di vantaggio sulla zona playout a due giornate dalla fine, possono festeggiare la permanenza in D. Parte forte la squadra di Esposito: al 5’ palo di Agnelli, passano due minuti e Puntoriere sfiora il gol. L’Acireale risponde con un colpo di testa di Mokulu da calcio d’angolo, para D’Agostino. Dopo l’avvio sprint, il primo tempo scorre via senza troppi sussulti. Nella ripresa il Pompei non si accontenta e spinge da subito, sbloccando il risultato con Sepe: è il 47’ quando il centrocampista sigla la sua quarta rete (in dieci presenze) che vale l’1 a 0, raccogliendo un pallone vacante dopo una doppia respinta di Zizzania. Megna salva su Mokulu (49’), poi arriva il raddoppio di Vitale (62’), abile a ribadire in porta dopo il palo colpito da Puntoriere. Il Pompei ha varie occasioni per chiuderla in contropiede, ma manca di concretezza e all’87’ Mokulu la riapre trasformando un calcio di rigore. Gli ultimi minuti sono di pura passione, ma il risultato non cambia più e può partire la festa per l’agognata salvezza.

FC POMPEI-ACIREALE 2-1



FC POMPEI: D’Agostino, Bittante, Russo, Megna, Rondinella, Sepe (81’ Aurino), De Vietro, Vitale, Rosati (54’ Cinque), Agnelli (60’ Tompte), Puntoriere. A disp.: Allocca, De Crescenzo, Pelusio, Feito, De Luca, Leveh. All.: Esposito

ACIREALE: Zizzania, Piccolo, Petta, Damcevski, Santovito, Milo (51’ Di Mauro), Paglia, Capogna (60’ De Martino), Rodio (54’ Sueva), Mokulu, Vasil (71’ Romano). A disp.: Di Paola, Manoni, Marchetti, D’Angelo, Chatzinikolaou. All.: Chianese

ARBITRO: Losapio di Molfetta. Assistenti: Magnifico (Bari), Battan (Trento)

MARCATORI: 47’ Sepe, 62’ Vitale, 87’ su rig. Mokulu (A)

AMMONITI: Vitale, Agnelli, Cinque, Tompte (P); Petta, Damcevski (A)