Rita De Crescenzo pronta ad entrare in politica: “Voglio fare qualcosa per la gente”

Il panorama politico potrebbe presto accogliere una nuova protagonista: Rita De Crescenzo, influencer napoletana, ha annunciato di star pensando a una discesa in campo, possibilmente insieme alla sua amica e collega di Pasta Podcast, Maria Rosaria Boccia. Sebbene sia ancora presto per parlare di programmi concreti, De Crescenzo si mostra decisa a occuparsi dei problemi reali delle persone.

In un’intervista a La Stampa, ha ammesso di non avere una formazione politica e di non aver mai votato, ma ha dichiarato che questo non la fermerà: “Magari prepareremo un partito noi… Maria Rosaria e io”. Tra gli obiettivi principali, De Crescenzo ha indicato il miglioramento dei servizi sanitari, la riforma del reddito di cittadinanza, e iniziative contro il bullismo, la droga e la violenza sulle donne. La sua visione è chiara: “Voglio dare un messaggio di positività e fare qualcosa di buono”.

De Crescenzo è tornata recentemente sotto i riflettori per la sua partecipazione alla manifestazione contro il riarmo europeo organizzata dal M5S. Intervistata sui motivi della sua presenza, ha spiegato: “Non sono andata lì per divertirmi, ma perché ho paura della guerra. Ho tre figli maschi e un nipotino, e sono preoccupata per il futuro. Basta guerre”.

Nonostante ammetta di avere un passato turbolento, Rita ha ribadito che il suo impegno politico potrebbe essere un’opportunità per cambiare le cose: “Ci sono politici che hanno fatto peggio di me”. Tuttavia, qualche dubbio rimane: “Io non lo so chi è ‘sto Putin”, ha dichiarato, rivelando la sua necessità di approfondire alcune tematiche prima di prendere una decisione definitiva sulla sua carriera politica.