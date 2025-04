Caos multe a Pagani: il Comune congela i pagamenti per sei mesi e avvia un’azione di autotutela

Il Comune di Pagani ha annunciato una sospensione di sei mesi per l’esecuzione dei pagamenti relativi agli atti notificati per l’anno 2023, a tutela dei cittadini coinvolti in una situazione di criticità legata alle notifiche.

Il Comune di Pagani ha annunciato una sospensione di sei mesi per l’esecuzione dei pagamenti relativi agli atti notificati per l’anno 2023, a tutela dei cittadini coinvolti in una situazione di criticità legata alle notifiche. L’amministrazione, guidata dal sindaco Lello De Prisco, ha deciso di intervenire con un’istanza di autotutela e un esposto alle autorità competenti, per fare luce sulle numerose segnalazioni ricevute.

Molti cittadini, infatti, hanno denunciato di non aver mai ricevuto l’avviso di giacenza nella propria cassetta postale, nonostante la notifica risultasse eseguita con la procedura prevista dall’articolo 140, ovvero in assenza del destinatario. «Allarmati dalla mole di segnalazioni – ha spiegato il sindaco – abbiamo lavorato con l’assessore alla Polizia Municipale, avv. Luana Giammetta, per individuare una soluzione efficace, che consenta di verificare eventuali anomalie nel sistema di notifica e garantire il rispetto della legge».

Il congelamento degli avvisi di pagamento emessi da Geset non sospende tuttavia i termini per eventuali ricorsi, che restano a disposizione dei cittadini secondo quanto previsto dalla normativa. A partire dalla prossima settimana, inoltre, verrà messo a disposizione un modulo per presentare istanza di autotutela individuale, così da permettere all’Ente di esaminare ogni singolo caso con la dovuta attenzione.