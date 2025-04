Castellammare di Stabia e il tesoro dimenticato delle sue terme: storia, splendore e abbandono

Perché non unire la bellezza mozzafiato del Golfo di Napoli con un’esperienza di benessere in una delle sue località più suggestive? È quello che per decenni hanno fatto migliaia di visitatori a Castellammare di Stabia, fino al 2015, anno in cui le celebri Antiche e Nuove Terme hanno chiuso definitivamente i battenti.

Un patrimonio unico dal 1836

Le terme stabiesi, costruite nel 1836, sono state per lungo tempo un punto di riferimento culturale e terapeutico per l’intera Campania. La loro fama derivava dall’eccezionale varietà di acque minerali, capaci di trattare numerose patologie con efficacia.

L’inizio della storia termale stabiese

La scoperta delle proprietà curative delle acque risale al 1787, quando re Ferdinando I di Borbone incaricò due rinomati medici, Domenico Cotugno e Giuseppe Vairo, di analizzarle scientificamente. I risultati furono sorprendenti: le acque di Stabia, in particolare l’acetosella, furono ritenute superiori persino a quelle della celebre Spa belga. Da quel momento in poi, si avviò un percorso di studi e valorizzazione delle fonti locali che portò, nel 1905, alla costruzione dei primi stabilimenti: le Antiche Terme Stabiane.

Le Antiche e Nuove Terme: 28 fonti minerali al servizio della salute

Le terme di Castellammare vantavano ben 28 sorgenti, uniche per composizione chimico-fisica e proprietà organolettiche. Le acque, suddivise tra solforose, bicarbonato-calciche e medio minerali, erano impiegate in trattamenti clinici ed estetici mirati, contribuendo a rendere lo stabilimento uno dei più apprezzati d’Italia. La cura idropinica, ovvero l’assunzione regolare delle acque, era particolarmente indicata per una vasta gamma di disturbi e veniva praticata anche dalla popolazione locale, a cui era consentito l’accesso in giorni e orari specifici.

Le Nuove Terme e l’apice del benessere

Nel 1964, sulla collina del Solaro, sorse lo stabilimento più moderno: le Nuove Terme di Stabia. Una struttura all’avanguardia, con centro benessere, vasche idromassaggio, saune, reparti specializzati (otorino, ginecologia, pneumologia, fisiokinesiterapia) e perfino un hotel integrato, inaugurato nel 1974.

Tra progetti mai realizzati e un futuro incerto

Nonostante numerosi progetti di riqualificazione e proposte di riconversione, persino in ambito ospedaliero, le terme oggi versano in uno stato di totale abbandono. Rimane il rammarico per un patrimonio storico, culturale e terapeutico di inestimabile valore, sospeso tra passato glorioso e futuro incerto.