Napoli a caccia di punti in Brianza: sfida alle 18 contro il Monza per accorciare sulla vetta

Importante appuntamento per il Napoli di Antonio Conte, che domani, sabato 19 aprile, scenderà in campo all’U-Power Stadium contro il fanalino di coda Monza, con l’obiettivo di accorciare la distanza dalla vetta della classifica. La partita, che inizierà alle 18:00, vede nettamente favorita la squadra partenopea, pronta a lasciare i brianzoli ancora senza vittorie e, in caso di successo, a mettere pressione sull’Inter di Inzaghi.

La probabile formazione del Monza

Alessandro Nesta cercherà il miracolo contro un Napoli che non vuole mollare la corsa scudetto. Con soli 15 punti e una retrocessione ormai quasi certa, il Monza si schiererà con il consueto 3-5-2, con Turati in porta e una difesa composta da Pereira, Caldirola e Carboni. Sulle fasce spazio a Birindelli e Kyriakopoulos, che potrebbero essere i principali pericoli per il Napoli, mentre in mezzo al campo Bianco guiderà la mediana affiancato da Akpa Akpro e Urbanski. In attacco, con Keita non al meglio, sarà Caprari a formare il duo offensivo con Dany Mota.

Come arriva il Napoli

Il Napoli non può permettersi di fallire e deve sfruttare l’occasione di raggiungere, anche se per una notte, l’Inter in testa alla classifica. Nonostante le assenze di Juan Jesus e Buongiorno, Antonio Conte confermerà il 4-3-3, con Rafa Marin titolare dal primo minuto. Meret difenderà la porta, mentre la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera. In mediana, Lobotka sarà il regista, con McTominay e Anguissa, rientrato dalla squalifica, a completare il centrocampo. In attacco, Neres è favorito su Raspadori, con Politano e Romelu Lukaku che completeranno il reparto offensivo.

Probabili formazioni