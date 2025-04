Pompei punta su Fossavalle: da ferita urbana a polo sportivo e culturale

L’amministrazione comunale di Pompei rilancia l’area di Fossavalle, da decenni simbolo di degrado e abbandono, con un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. A fine marzo, con una delibera ufficiale, il Comune ha deciso di partecipare al bando nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recupero di spazi dismessi o inutilizzati.

Al centro dell’iniziativa c’è l’ex centro polisportivo, la cui costruzione, avviata alla fine degli anni ’80, non è mai stata completata. Oggi, l’area versa in condizioni di abbandono, ma potrebbe finalmente trasformarsi in un moderno polo sportivo e ricreativo, pensato in particolare per le nuove generazioni.

L’investimento previsto supera i 32 milioni di euro, che saranno reperiti tramite fondi statali, risorse comunali e contributi privati attraverso partenariati pubblico-privati. È previsto anche il possibile coinvolgimento dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Il progetto punta a realizzare strutture moderne, sostenibili e multifunzionali, nel rispetto dei criteri ambientali europei, in particolare del principio “do no significant harm”. Parallelamente, è stato avviato un percorso di co-progettazione per individuare soggetti interessati alla futura gestione dell’impianto.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare Fossavalle in uno spazio vivo, aperto alla città, capace di offrire servizi sportivi, culturali e sociali e diventare un punto di riferimento per l’intera comunità pompeiana.