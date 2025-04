Provincia di Salerno in calo demografico: in dieci anni persi oltre 53mila residenti

La provincia di Salerno continua a perdere abitanti e a registrare un preoccupante calo delle nascite. È questo il quadro tracciato dall’Istat con la pubblicazione degli indicatori demografici aggiornati al 1° gennaio 2025. Il nuovo anno si apre infatti con un dato emblematico: per il decimo anno consecutivo, la popolazione è in diminuzione.

Nel solo 2024, la provincia ha perso 3.586 residenti, di cui 2.637 si sono trasferiti in altre zone d’Italia. In termini pratici, è come se fosse scomparso un intero Comune di medie dimensioni, come Oliveto Citra o San Giovanni a Piro.

Dal 2014 a oggi, la perdita complessiva è stata di 53.709 abitanti: si è passati da 1.108.509 a 1.054.800 residenti. I dati per fasce d’età rivelano un territorio sempre più anziano: il 12,5% della popolazione ha meno di 14 anni, il 64,3% è tra i 15 e i 64 anni, mentre ben il 23,3% ha superato i 65. L’età media si attesta a 45,8 anni, superiore alla media regionale (44,5) ma leggermente inferiore a quella nazionale (46,8).

Il calo demografico è in parte mitigato da un leggero aumento degli stranieri residenti, che ora rappresentano poco più del 5% della popolazione. Il tasso migratorio estero è positivo (+3,3), mentre migliorano anche le aspettative di vita: 80,5 anni per gli uomini (+0,5) e 84,8 per le donne (+0,5). Diminuiscono i decessi (-5,4%), ma le nascite restano in calo: nel 2024 ne sono state registrate solo 7.326, il 4,4% in meno rispetto all’anno precedente. Il tasso di crescita naturale (differenza tra nati e morti) si ferma al -3,8%.

L’età media al parto è di 32,8 anni, con un numero medio di figli per donna pari a 1,22, in linea con la media regionale.

Analizzando i singoli Comuni, il capoluogo Salerno ha perso 757 abitanti in un anno, scendendo da 126.715 a 125.958. Peggio ha fatto, in proporzione, Cava de’ Tirreni con 469 residenti in meno (-0,93%). Battipaglia (-101), Scafati (-181) e Nocera Inferiore (-328) seguono lo stesso trend negativo. Stabile Eboli, che perde appena tre unità.

Poche le eccezioni positive: Angri (+41), Sarno (+17), Pontecagnano Faiano (+142) e soprattutto Pagani, che guadagna 1.081 abitanti grazie alla definizione dei confini con Sant’Egidio del Monte Albino. Crescite significative, in termini percentuali, anche per piccoli Comuni come Sicignano degli Alburni (+3,56%), Torraca (+3,02%) e Magliano Vetere (+2,66%).

Tuttavia, la tendenza decennale resta negativa. Salerno ha perso oltre 10mila abitanti dal 2014, passando da 135.603 a 125.958. Flessioni simili si registrano a Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Scafati, Nocera Inferiore, Eboli e Sarno. Solo Angri e Pontecagnano Faiano mostrano una crescita reale negli ultimi dieci anni.