Rinasce il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi: un viaggio tra poesia, archeologia e inclusione a Napoli

Ha riaperto al pubblico, dopo un attento restauro, il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, uno dei luoghi più suggestivi e carichi di memoria della città di Napoli. Inaugurato il 17 aprile, il parco si presenta oggi in una veste rinnovata grazie ai fondi del PNRR destinati all’accessibilità, restituendo alla cittadinanza un prezioso spazio di cultura, natura e storia.

Come sottolineato da Massimo Osanna, direttore generale dei Musei Nazionali Campania, questo luogo unico nel suo genere è molto più di un semplice giardino: è un crocevia di poesia, mito e archeologia, dove il tempo sembra sospeso nel dialogo tra due giganti della letteratura italiana.

Al centro del parco si erge il mausoleo in opus reticulatum, risalente ai primi decenni dell’età imperiale, da secoli identificato come la tomba di Virgilio. Una tradizione che si è radicata nel tempo e che fu formalmente riconosciuta nel 1930 grazie al lavoro del soprintendente Amedeo Maiuri, ideatore del parco in chiave romantica, come fusione armoniosa tra paesaggio e memoria.

Virgilio ha sempre esercitato un fascino profondo: già nel I secolo Silio Italico ne onorava la tomba ogni anno, mentre nel Medioevo divenne meta di pellegrinaggi letterari, visitata da figure come Petrarca, Boccaccio e Cino da Pistoia. Nel XII secolo la sua figura assunse anche contorni leggendari, venerato come mago e protettore di Napoli.

Nel 1939, il parco accolse anche le spoglie di Giacomo Leopardi, trasferite dalla chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. Oggi, i due poeti sono commemorati con epigrafi che riportano versi scelti per rispecchiare l’anima del luogo.

I nuovi percorsi di visita: tra natura, storia e accessibilità

Il percorso di visita si articola in due itinerari principali. Il primo, botanico, mette in relazione piante simboliche – come l’alloro e il cipresso – con la poesia di Virgilio e Leopardi, includendo un tracciato tattile pensato per i visitatori ipovedenti, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa.

Il secondo itinerario è storico-archeologico, e conduce tra i monumenti chiave del parco: il mausoleo virgiliano, il sepolcro leopardiano e l’ingresso orientale della Crypta Neapolitana, galleria di epoca augustea che sarà oggetto di futuri interventi di valorizzazione. Entrambi i percorsi sono accompagnati da QR code, supporti multilingue e un tour 3D immersivo creato con l’Università “L’Orientale” di Napoli, per esplorare anche le aree non accessibili fisicamente.

Un parco inclusivo, aperto a tutti

L’anima del nuovo Parco delle Tombe è anche sociale. Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Tulipano Art Friendly, il progetto prevede il coinvolgimento attivo di persone con disturbi dello spettro autistico nelle attività di accoglienza e accompagnamento, trasformando il parco in un vero esempio di inclusione e partecipazione.

Come visitare il Parco

Il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi si trova in Salita della Grotta 20, nei pressi della Chiesa di Piedigrotta, ai piedi del colle di Posillipo. Raggiungerlo è semplice: basta scendere alla fermata Mergellina della linea 2 della metropolitana e camminare per un minuto. Per chi preferisce l’auto, sono disponibili parcheggi a pagamento nei pressi.

Il parco è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 8.45 alle 14.45. L’ingresso è gratuito. Un’occasione imperdibile per riscoprire un luogo dove poesia, storia e natura si fondono in un racconto senza tempo.