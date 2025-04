Salerno celebra il mare: chiusura della IV Giornata del Mare con una mostra di imbarcazioni storiche

Sono 54 i modelli di imbarcazioni, storiche e moderne, fedelmente riprodotti in scala reale, esposti al piano superiore della Stazione Marittima di Salerno, dove oggi si conclude la IV Giornata del Mare e della Cultura. La mostra ha accolto numerosi visitatori, offrendo una panoramica affascinante sulla tradizione navale. Tra le opere in esposizione spiccano, ad esempio, la riproduzione del peschereccio italiano Scorfano degli anni ’40, realizzata a Sorrento da Giovanni Mavone del circolo nautico Marina di Meta, e quella del leggendario battello a vapore Mississippi, noto in tutto il mondo per le sue crociere turistiche.

Con un tocco di orgoglio, Luigi Tufolo, ingegnere navale e appassionato di modellismo, ha spiegato ai visitatori i dettagli sulla costruzione della fregata Minerva, la nave sulla quale fu impiccato Caracciolo, il primo ammiraglio della flotta navale borbonica. Tufolo è uno dei collezionisti più apprezzati della mostra, con circa 100 modelli, alcuni dei quali realizzati durante il periodo del COVID.

L’iniziativa ha visto anche l’assegnazione del trofeo “Pithecusae” da parte dell’Associazione Circoli Nautici della Campania ai maestri del modellismo per le loro opere esposte. Tra i presenti, Francesco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo: “Il mare è cultura, opportunità e identità. Manifestazioni come questa sono un investimento sul territorio e sulle nuove generazioni, un’occasione per migliorare il nostro approccio con una risorsa fondamentale, come è il mare”, ha dichiarato Picarone.

L’Associazione invita tutta la cittadinanza, le scuole e le realtà legate al mare a partecipare numerosi per concludere questa edizione, guardando già al futuro.