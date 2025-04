Sant’Antonio Abate: Un gesto irresponsabile che mette a rischio la sicurezza di tutti: l’appello del Sindaco Abagnale

Nel cuore della notte, il Parco Naturale di Sant’Antonio Abate è stato teatro di un episodio che ha sollevato non solo preoccupazione ma anche un profondo senso di delusione. Un gruppo di ragazzi ha scavalcato i cancelli, violando l’ordinanza comunale che ne imponeva la chiusura temporanea per motivi di sicurezza legati alle forti raffiche di vento che da giorni interessano il territorio.

Non si sono limitati a un ingresso non autorizzato. Hanno sfruttato l’assenza di controlli per mettere in scena una sorta di “spettacolo” auto-registrato, lanciandosi sedie, saltando sulle strutture e danneggiando le giostre del parco, riprendendo tutto con il cellulare, forse alla ricerca di una visibilità effimera sui social.

Il Sindaco Ilaria Abagnale, in un post condiviso sui social, ha condannato il gesto, esprimendo però prima di tutto la sua preoccupazione per l’incolumità dei giovani coinvolti. “La nostra prima preoccupazione – scrive – non è stato il danno al parco, ma il pericolo che quei ragazzi hanno corso, inconsapevolmente o con superficialità, entrando in uno spazio che in quel momento non poteva garantire sicurezza.”

La chiusura del Parco Naturale, ribadisce il sindaco, era una misura necessaria e temporanea, adottata per proteggere tutti, soprattutto i più giovani. Ma episodi come questo rischiano di vanificare gli sforzi di un’intera comunità che lavora per mantenere vivi e sicuri gli spazi pubblici.

Il parco resterà chiuso ancora nei prossimi giorni, il tempo necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro, affinché torni ad essere un luogo sereno per famiglie e bambini.

“Ci auguriamo – conclude Abagnale – che nessuno senta più il bisogno di sfidare le regole per un divertimento che non porta valore. Il rispetto del bene comune è un segno di maturità.” Un messaggio chiaro, che non è solo una condanna ma anche un appello alla coscienza civica: solo attraverso il rispetto reciproco e delle regole si costruisce una comunità forte, consapevole e rispettosa.