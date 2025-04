Angri, 41enne a processo per droga e ricettazione: trovato con oltre 5 chili di cocaina

Sarà processato con giudizio immediato M.D., 41enne di Angri, arrestato a fine dicembre dalla Squadra Mobile perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. L’uomo, incensurato, fu fermato a bordo di una Peugeot durante un controllo su strada: sotto il sedile del passeggero gli agenti rinvennero cinque panetti di cocaina, ciascuno superiore al chilo.

La successiva perquisizione domiciliare portò alla scoperta di altri 260 grammi di hashish nascosti in un borsone, oltre a diverse targhe e parti di auto rubate e uno sfollagente telescopico in metallo custodito in un cassetto, come riporta “Il Mattino“.

Le accuse a suo carico sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. L’indagine non ha ancora chiarito il ruolo dell’uomo nell’ambito di un possibile traffico di droga su larga scala. L’imputato ha optato per il rito abbreviato e l’udienza davanti al Gup è fissata per l’inizio di giugno presso il Tribunale di Nocera Inferiore.