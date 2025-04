Conte, tra amore per Napoli e dubbi sul futuro: “Non resto senza garanzie, non sono stupido”

Dopo la vittoria contro il Monza, Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro al Napoli, lasciando spazio a riflessioni sincere e qualche stoccata. Intervistato da DAZN, l’allenatore ha raccontato il suo rapporto con la città e i tifosi:

«A Napoli mi sono integrato benissimo, così come la mia famiglia. Si mangia benissimo, c’è sempre il sole e i tifosi ti fanno sentire parte di qualcosa. C’è apertura da ogni punto di vista, ma bisogna poi vedere la realtà quale sarà. Ho trovato una piazza che mi dà emozioni e questo conta tanto».

Ma Conte non si nasconde e sottolinea di essere un tecnico esigente:

«Chi prende Conte, sa che porta ambizione. L’aspettativa è sempre alta: o primo o secondo posto, anche se l’anno prima eri arrivato decimo. Non mi basta lottare per l’Europa. Ma io non sono stupido: se non ci sono i mezzi per realizzare certe cose, non si va avanti».

In conferenza stampa, ha poi approfondito la questione:

«Serve una programmazione seria, non miracoli. Ho grande rispetto per De Laurentiis e la sua famiglia, ma i tifosi vogliono vincere. E se non succede, diventano cattivi. Non ho intenzione di farmi massacrare. Ho fatto il massimo, anche grazie agli introiti della Champions. Ora concentriamoci sul finire bene questo campionato e poi decideremo, con serenità».

Conte si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa:

«Contro di me è stato fatto sciacallaggio. Ho visto avvoltoi in azione, trasmissioni che dicevano cose assurde. Un amico mi ha consigliato di fregarmene, e in parte lo faccio. Ma non posso mettere il mio fondoschiena per essere abusato. Se ci saranno le condizioni andremo avanti insieme, altrimenti sarà stato comunque un bel viaggio».