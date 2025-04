Le Iene contro Rocco Siffredi: “abusi e violenze?”

L’inchiesta de Le Iene del 15 aprile 2025, condotta da Roberta Rei, ha riaperto il caso sul porno estremo prodotto a Budapest da Rocco Siffredi, raccogliendo nuove testimonianze di attrici che denunciano disagi, pressioni e presunte costrizioni. Tuttavia, fonti interne al settore sollevano dubbi sulla coerenza di tali racconti, evidenziando incongruenze temporali e comportamentali.

In particolare, viene citato il caso di un’attrice italiana che, pur dichiarando di essersi sentita obbligata a girare una scena estrema, sarebbe poi tornata sul set mesi dopo, portando con sé la madre per farla recitare e partecipando entrambe al lancio pubblico del video. Questa circostanza viene definita “strana” se si considera la presunta costrizione subita.

Le fonti interne fanno inoltre notare che alcune delle accuse riportate da Le Iene erano già emerse nel 2023 tramite il podcast LustCast e che le attività di produttori legati a piattaforme come Legalporno e Xvideos erano già state oggetto di inchieste mediatiche. Viene anche sottolineato come alcune affermazioni del servizio sembrerebbero in contrasto con le normative italiane sulla produzione di contenuti pornografici, che richiedono la firma di liberatorie da parte degli attori.

Infine, viene evidenziato come diverse attrici intervistate sarebbero tornate a lavorare sullo stesso set e a partecipare a eventi promozionali legati alle produzioni che ora denunciano. Le fonti suggeriscono che accuse simili emergerebbero periodicamente da attrici che non hanno avuto successo nel settore, spesso indirizzate verso Rocco Siffredi. Viene anche fatto un paragone ironico sulla prevedibilità di certe situazioni in contesti specifici come il porno estremo con Siffredi o i film horror con Dario Argento.

In sintesi, sebbene il servizio de Le Iene abbia presentato un quadro accusatorio nei confronti di Rocco Siffredi, emergono diverse perplessità e incongruenze che potrebbero rimettere in discussione la veridicità delle testimonianze e la solidità delle accuse.