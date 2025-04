Orsolini gela l’Inter al 94’: il Bologna riapre la corsa Scudetto

Una sconfitta che riscrive la classifica e riporta i nerazzurri appaiati al Napoli in vetta, riaccendendo la suspense in un campionato che sembra voler regalare colpi di scena fino all’ultima giornata.

La corsa al titolo resta apertissima: l’Inter non riesce a rispondere al successo del Napoli e cade rovinosamente in casa del Bologna, perdendo tre punti pesantissimi che rimettono tutto in discussione nella lotta per lo Scudetto. A decidere il match è Riccardo Orsolini, inizialmente escluso dall’undici titolare da Italiano, ma capace di lasciare il segno con un ingresso da sogno, mandando in delirio il pubblico del Dall’Ara, da sempre campo ostico per la squadra di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, spenti e poco incisivi, restano impassibili davanti alla magia dell’attaccante rossoblù, arrivata quando il pareggio a reti bianche sembrava ormai scritto. Il Bologna, invece, ha continuato a crederci fino all’ultimo secondo, premiato da una vittoria emozionante che tiene vive le speranze europee e rilancia la corsa alla Champions League.

Per l’Inter si trattava di un’occasione d’oro per scavalcare il Napoli e tornare da sola in vetta alla classifica, ma l’epilogo beffardo di Bologna cambia completamente lo scenario. Ancora una volta, il Dall’Ara si conferma stregato: negli ultimi anni è stato teatro di grandi delusioni nerazzurre, e anche stavolta non ha fatto eccezione.

La partita è stata combattuta e tesa fin dal primo minuto, con poche occasioni e tanto equilibrio. Nella ripresa è salito il nervosismo: espulsi i tecnici Italiano e Farris per un acceso diverbio a bordocampo, mentre le squadre hanno provato a forzare i ritmi affidandosi ai cambi. È stato proprio uno di questi a cambiare tutto: a venti minuti dalla fine Orsolini entra in campo e diventa protagonista del finale.

Inizialmente è Ravaglia a tenere a galla i rossoblù con due parate decisive su Lautaro e Taremi. Ma nel recupero succede l’incredibile: al 94’, una deviazione di Bissek manda il pallone a Orsolini che, con una spettacolare rovesciata, firma il gol del trionfo. Il Dall’Ara esplode, l’Inter è paralizzata e non c’è più tempo per reagire.

Una sconfitta che riscrive la classifica e riporta i nerazzurri appaiati al Napoli in vetta, riaccendendo la suspense in un campionato che sembra voler regalare colpi di scena fino all’ultima giornata.