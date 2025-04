Salerno, il Comune non trova 200 euro per i fiori del 25 aprile: corone pagate dai volontari ANPI

Il Comune, nonostante i fondi erogati ad associazioni e iniziative varie, ha dichiarato di non avere a disposizione neppure 200 euro per acquistare due corone di fiori da deporre in memoria della Liberazione d’Italia.

A Salerno scoppia la polemica per la mancata copertura delle spese relative alla cerimonia del 25 aprile. Il Comune, nonostante i fondi erogati ad associazioni e iniziative varie, ha dichiarato di non avere a disposizione neppure 200 euro per acquistare due corone di fiori da deporre in memoria della Liberazione d’Italia.

La comunicazione è arrivata direttamente da Palazzo di Città alla Prefettura, suscitando stupore e indignazione tra i cittadini. Per la prima volta, la celebrazione non ha previsto la deposizione delle corone né in Piazza Ferrovia sotto la lapide di Ugo Stanzione, né presso le lapidi partigiane alla Provincia. Una scelta legata alla difficile situazione finanziaria dell’ente, sempre più vicino al dissesto economico, come riporta “SudTV“.

A correre ai ripari è stata l’ANPI di Salerno: il presidente Ubaldo Baldi, insieme ad altri iscritti, ha acquistato personalmente le corone, garantendo così il rispetto del protocollo della commemorazione. Un gesto che ha evitato l’assenza totale di simboli floreali durante il corteo che tradizionalmente attraversa il cuore della città: da Piazza Vittorio Veneto fino a Piazza 25 Aprile.

Il caso ha aperto un acceso dibattito sull’uso dei fondi pubblici e sul significato stesso della memoria storica, in particolare quando bastava un piccolo impegno economico per onorare una delle ricorrenze più importanti della Repubblica Italiana.