Pompei. Al via le visite guidate al cantiere dell’Insula Meridionalis: un viaggio tra archeologia e restauro

Dal 22 aprile 2025, il Parco Archeologico apre al pubblico uno dei suoi cantieri più affascinanti e complessi: l’Insula Meridionalis, visibile lungo il Viale delle Ginestre, tra i fronti di scavo più articolati e scenografici del sito, un tempo affacciato sul Golfo di Napoli e sulla Valle del Sarno.

Ogni lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 12:00, sarà possibile partecipare – previa prenotazione obbligatoria al numero 3272716666 (attivo dalle 9:30 alle 13:30) – a visite guidate in gruppi di massimo 15 persone, accompagnati dal personale di cantiere. Gli esperti illustreranno rinvenimenti, ambienti riportati alla luce e le metodologie adottate per lo scavo e il restauro. Le visite, in lingua italiana, durano 45 minuti e partono dall’ingresso dell’Insula Meridionalis, lato Piazza Esedra. In caso di maltempo, in particolare di pioggia intensa, le visite saranno annullate e i partecipanti contattati, come riporta “Made in Pompei“.

Il progetto rientra nella consolidata iniziativa del Parco “Raccontare i Cantieri”, che mira a coinvolgere il pubblico nel cuore del lavoro archeologico. La complessità storica e strutturale dell’Insula, che si sviluppa su un dislivello di oltre 30 metri per 450 metri di lunghezza, ne fa un caso di studio unico. I lavori in corso comprendono interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro degli edifici e delle decorazioni, ma anche la ridefinizione del sistema di accessi e percorsi.

Visitare il cantiere significa immergersi nel vivo dell’attività di archeologi, architetti, restauratori e ingegneri, e scoprire da vicino le tracce lasciate da terremoti e dallo sciame sismico che precedette l’eruzione del Vesuvio. Un’opportunità per osservare e comprendere da vicino l’intreccio tra storia, scienza e tutela del patrimonio.