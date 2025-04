Tragedia a Piano di Sorrento, incidente mortale sulla Meta-Amalfi: giovane perde la vita a Pasquetta

Tragedia oggi pomeriggio sulla Meta-Amalfi, dove ha perso la vita il giovane Domenico Romano, residente a Meta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia si è rapidamente diffusa in tutta la Penisola Sorrentina, suscitando incredulità e dolore tra la comunità di Meta, dove Domenico era molto conosciuto e apprezzato. A seguito dell’incidente, la Statale Sorrentina è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e i rilievi delle forze dell’ordine. La strada resterà chiusa fino alle 23:00, creando notevoli disagi alla viabilità della zona, come riporta “Positanonews“.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente. Nel frattempo, la comunità si stringe nel dolore attorno alla famiglia di Domenico, in una giornata che resterà tragicamente nella memoria della Penisola Sorrentina.