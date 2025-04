Addio a Papa Francesco: sabato i funerali. Il corpo sarà esposto a San Pietro per l’ultimo saluto dei fedeli

Nel frattempo, il governo italiano ha annunciato la proclamazione di tre giorni di lutto nazionale come già avvenne nel 2005 in occasione della scomparsa di San Giovanni Paolo II.

Il mondo intero si stringe attorno alla Chiesa cattolica per la scomparsa di Papa Francesco, deceduto ieri, lunedì 21 aprile, alle ore 7:35 del mattino, a causa di un ictus seguito da un attacco cardiaco.

Le prime immagini diffuse dal Vaticano mostrano il Pontefice nella bara, indossando il mitra papale, simbolo del suo ministero, e con un rosario tra le mani.

Il corpo è avvolto nella veste liturgica rossa, segno della sua testimonianza e del martirio spirituale vissuto nella fede.

Accanto al feretro, nella cappella della Domus Santa Marta dove il Papa risiedeva, si è raccolto in preghiera il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

Il clima è di profonda commozione e raccoglimento, mentre la macchina organizzativa della Santa Sede procede con discrezione ma fermezza verso le esequie ufficiali.

Oggi la Congregazione dei Cardinali ha stabilito che i funerali si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, nella Basilica di San Pietro.

La celebrazione sarà presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re. A guidare la transizione del governo della Chiesa, fino all’elezione del successore, sarà il Collegio dei Cardinali.

Il corpo del Pontefice verrà traslato mercoledì 23 aprile nella Basilica di San Pietro, dove sarà esposto per tre giorni per la venerazione dei fedeli.

In vista dell’esposizione pubblica, la salma è stata sottoposta a un trattamento di tanatoprassi, tecnica post-mortem che rallenta la decomposizione, per permettere ai milioni di pellegrini attesi a Roma di rendere omaggio al Santo Padre.

In linea con le disposizioni lasciate da Bergoglio stesso, i riti funebri seguiranno nuove regole, da lui volute per restituire sobrietà e vicinanza alla tradizione evangelica: la constatazione della morte non avverrà più nella camera privata, ma in cappella; l’immediata deposizione del corpo nella bara; e l’esposizione del Papa già dentro la bara aperta, abolendo l’antica tradizione delle tre bare (cipresso, piombo e rovere), sostituite da una singola cassa di legno.

Nel frattempo, il governo italiano ha annunciato la proclamazione di tre giorni di lutto nazionale come già avvenne nel 2005 in occasione della scomparsa di San Giovanni Paolo II.

Il Consiglio dei Ministri, riunito d’urgenza a Palazzo Chigi, affiderà alla Protezione Civile il coordinamento delle attività, compresa la gestione dei grandi afflussi attesi nella Capitale.

Infine, l’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa è previsto tra il 5 e il 10 maggio, come da tempi stabiliti dalle norme apostoliche. Fino ad allora, la sede sarà vacante, e la Chiesa universale in preghiera.

Le prime foto della salma di Papa Francesco diffuse dal Vaticano