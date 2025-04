Doppio incidente a Battipaglia: centauro ferito in via Baratta, scontro anche sulla Statale 18

Attimi di paura a Battipaglia ieri per due incidenti stradali avvenuti a breve distanza di tempo. Il primo si è verificato in via Baratta, dove un motociclista del posto ha perso il controllo del mezzo, impattando contro un’auto in transito e successivamente tamponando un veicolo parcheggiato.

Il centauro è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza”, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici e ricoverato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Poco dopo, un altro sinistro si è verificato nei pressi della Statale 18, in prossimità di una rotatoria, dove due automobili si sono scontrate. Anche in questo caso, sono in corso i rilievi da parte delle autorità competenti.