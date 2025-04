Sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis dopo la morte di Papa Francesco

La canonizzazione del beato Carlo Acutis, prevista per domenica 27 aprile 2025, è stata ufficialmente sospesa a seguito della morte di Papa Francesco. L’annuncio è arrivato dal Vaticano attraverso una nota pubblicata sul Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede intorno alle 13 di ieri, lunedì 21 aprile.

“In seguito alla morte del Sommo Pontefice Francesco – si legge nella comunicazione – si comunica che la Celebrazione Eucaristica e il Rito della canonizzazione del beato Carlo Acutis, prevista per la II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, nell’ambito del Giubileo degli Adolescenti, è sospesa”.

Per l’evento erano attese in piazza San Pietro fino a 150 mila persone. La canonizzazione del giovane Acutis – morto a soli 15 anni per leucemia e già considerato il patrono di internet – avrebbe rappresentato il momento culminante del Giubileo degli adolescenti, programmato dal 25 al 27 aprile e al momento non annullato.

Le diocesi umbre, in particolare quella di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e quella di Foligno, avevano mobilitato circa 2 mila pellegrini, tra cui 800 in viaggio su un treno speciale organizzato per l’occasione. Tutti i fedeli restano ora in attesa di una nuova data per la canonizzazione del primo santo millennial.