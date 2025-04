Bonus da 200 euro per i lavoratori a Maggio: ecco come funziona e chi ne ha diritto

Anche nel 2025, il mese di maggio porta con sé il tanto atteso bonus da 200 euro, una misura inclusa nella Legge di Bilancio, destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato. Purtroppo, i dipendenti pubblici rimarranno ancora una volta esclusi da questa agevolazione.

Cos’è il bonus da 200 euro e come funziona?

Il bonus non viene erogato come denaro diretto, ma come fringe benefit, ossia un’agevolazione fiscale che l’azienda può decidere di riconoscere al proprio dipendente. In pratica, non è un diritto automatico, ma una sorta di “regalo” opzionale che il datore di lavoro può scegliere di concedere.

Se l’azienda decide di aderire all’iniziativa, il lavoratore si ritroverà con 200 euro in più nella busta paga. Al contrario, se l’impresa decide di non usufruire del beneficio, il dipendente non riceverà alcun bonus.

Chi decide se erogarlo?

La decisione finale spetta all’azienda. Questo significa che due dipendenti con lo stesso contratto e nello stesso settore potrebbero trovarsi in situazioni differenti: uno riceve il bonus, l’altro no. Una disparità che può generare malumori e tensioni sul posto di lavoro.

Come viene erogato il bonus?

Il bonus da 200 euro viene direttamente applicato in busta paga, tramite uno sconto fiscale da parte del datore di lavoro. Se tutto va come previsto, il lavoratore riceverà 200 euro netti in più senza ulteriori passaggi.