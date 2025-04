Stretta antidroga nel Beneventano: sequestri e denunce durante i controlli intensificati per le festività

Controlli serrati su tutto il territorio di Benevento e provincia hanno portato, nelle ultime settimane, a diversi sequestri di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un uomo per detenzione ai fini di spaccio. Le operazioni, intensificate in occasione delle festività pasquali, sono state condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli.

L’attività di contrasto ai traffici illeciti ha coinvolto le pattuglie del Gruppo di Benevento e delle Tenenze di Solopaca e Montesarchio. I controlli, effettuati sia lungo le principali strade che nei centri abitati, sono stati mirati e spesso condotti anche in borghese. In totale, undici persone sono state trovate in possesso di droga e segnalate alla Prefettura per uso personale.

Nel dettaglio, nel centro storico di Benevento sono stati sequestrati 2,3 grammi di hashish a un cittadino italiano. Pochi giorni dopo, in via Nazzareno Cosentini, un altro individuo è stato trovato con 1,1 grammi della stessa sostanza. In Piazza Arechi, l’impiego dei cani antidroga ha permesso di identificare altri due soggetti in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish.

Ulteriori sequestri sono avvenuti in viale dei Rettori e via Giovanni Gentile, dove sono stati trovati alcuni grammi di cocaina. Più rilevante l’intervento in via Intorcia, dove un pregiudicato a bordo di uno scooter è stato fermato con circa 10 grammi di cocaina suddivisi in dosi: per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per presunta detenzione a fini di spaccio. L’uomo, attualmente indagato, è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Anche nei comuni limitrofi l’attività delle Fiamme Gialle ha dato esito positivo. A Dugenta, un automobilista è stato trovato con 4 grammi di hashish, mentre a Montesarchio un residente è stato segnalato con mezzo grammo della stessa sostanza. Infine, in Piazza Piano di Corte a Benevento, è stato fermato un minorenne con circa 1,5 grammi di hashish.

Tutti i soggetti trovati in possesso di droga sono stati segnalati all’autorità prefettizia per l’avvio delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente. Le operazioni di controllo continueranno anche nei prossimi giorni, per garantire sicurezza e legalità sul territorio.