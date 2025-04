Dramma nel Casertano: muore 26enne in un incidente in moto, ferita la fidanzata

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì nei pressi del Real Sito di Carditello. A perdere la vita è stato Christian Cantiello, un ragazzo di 26 anni che lavorava come barista. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 lungo la strada che collega la zona della Reggia di Carditello con l’agro aversano.

Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada e precipitando in un fossato. L’impatto è stato violentissimo e per Christian non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile.

A bordo della moto si trovava anche la fidanzata, rimasta ferita nell’impatto. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Aversa. Nonostante la gravità iniziale, le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.