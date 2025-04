Angri, incidente su via Brigadiere d’Anna: ferito un giovane

Attimi di paura ieri pomeriggio ad Angri, dove un ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente lungo via Brigadiere d’Anna. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è tuttora ricoverato per le ferite riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Intanto, le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.

Sui social, in particolare sulla pagina “Sei di Angri se”, continuano ad arrivare numerosi messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione per il ragazzo, in segno di affetto e vicinanza alla sua famiglia.