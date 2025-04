Città di S.Agata-Scafatese 1-3: tris gialloblu nel segno di Vacca

Ultima trasferta di regular season col sorriso per la Scafatese. La formazione di mister Atzori batte in rimonta il Città di Sant’Agata, rimediando con pieno merito alla distrazione concessa ai siciliani in avvio di gara. Il gol di Catalano, che sblocca il match dopo 4 minuti, non innervosisce i canarini che non fanno fatica a riorganizzarsi per raddrizzare l’esito dell’incontro. Raffaele Vacca piazza un micidiale uno-due poco dopo la mezz’ora, portando in vantaggio i gialloblù. Nella ripresa i siciliani tentano una reazione ma la Scafatese non fa fatica a rintuzzare gli attacchi. E dopo due incredibili chance non sfruttate da pochi passi, la squadra di Atzori piazza il colpo del ko in pieno recupero con Di Paola, subentrato pochi minuti prima ad Aliperta. Consolidato il terzo posto, testa ora all’ultimo impegno stagionale, domenica prossima al “Giovanni Vitiello” contro il Ragusa.

IL TABELLINO

CITTÀ SANT’AGATA (4-3-1-2): Cannizzaro; Fontana (28’ st Iuculano), Brugaletta, Perez, Ziello (16’ st Dorato); Nunzi (1’ st Visintin), Bova (16’ st Abbate), Leonardi; Faccetti; Catalano, Pussetto (35’ st Padovano). A disposizione: Adamo, Valentini, Alioto, Demoleon. Allenatore: Ferraro.

SCAFATESE (4–2–3-1): Becchi; Cham, Markic, Magri, Santarpia; Vacca R. (10’ st Maiorano), Aliperta (37’ st Di Paola); Iannone(20’ st Chiariello), Gagliardi (20’ st Foggia), Potenza; Colley (20’ st Molinaro). A disposizione: Antignani, Neglia, Altobello, Nuñez. Allenatore: Atzori.

ARBITRO: Moretti (Cesena). Assistenti: Felis (Torino) e Rossetto(Schio).

RETI: 4’ pt Catalano (C), 33’ pt e 36’ pt Vacca R. (S), 48’ st Di Paola (S).

NOTE. Spettatori: 500 circa. Espulso al 30’ st Ferraro (C, all.) per proteste. Ammoniti: Potenza (S), Faccetti (C), Catalano (C), Brugaletta (C). Calci d’angolo: 8-2. Recupero: 2’ pt, 5’ st.