Dramma a Maddaloni: 16enne cade dal quarto piano, ricoverata in gravi condizioni

Momenti di grande angoscia nel pomeriggio in via Orazio De Carlucci, a Maddaloni. Una ragazza di 16 anni, M.R., è precipitata dal balcone della sua abitazione al quarto piano di un complesso residenziale, riportando gravi ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri e ambulanze. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è attualmente ricoverata in condizioni serie.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre si ipotizza che il gesto possa essere stato volontario.

Il precedente caso

Meno di tre settimane fa, sempre a Maddaloni, un altro tragico episodio aveva scosso la comunità: Matteo C., un adolescente, era deceduto precipitando da una finestra di un palazzo in via Gramsci. Non si esclude che tra i due episodi possa esserci un collegamento.

Ultimi aggiornamenti

Dopo ore di apprensione, arrivano notizie incoraggianti. M. R. è viva, sebbene le sue condizioni restino critiche. La ragazza è attualmente intubata e sotto stretta osservazione medica: dovrà affrontare un intervento chirurgico a causa di una grave lesione alla gamba. I medici sono concentrati sulla sua stabilizzazione e ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve.

Inizialmente si era ipotizzato che il gesto potesse essere legato a un possibile suicidio d’amore, ma gli investigatori stanno approfondendo ogni pista. Nel frattempo, la notizia che M. sia sopravvissuta ha portato un barlume di speranza a Maddaloni, dove la comunità resta col fiato sospeso, stretta attorno alla famiglia della ragazza.