Sarnese-Savoia 1-3: i Bianchi vincono in rimonta ed agguantano i playoff

Fa festa il Savoia nel derby contro la Sarnese: i Bianchi approdano in zona playoff vincendo il derby dello Squitieri e scavalcando la Paganese.

A Sarno, la squadra di Torre Annunziata vince in rimonta 3-1, con doppietta di Maniero e gol di Fiasco nel finale, dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo.

Infatti, ad aprire le marcature ci pensa De Nova all’8′ che, con un colpo di testa, beffa la difesa del Savoia arrivando dalle retrovie. Il Savoia accusa il colpo, una conclusione al volo di Maniero al 15’ si spegne sul fondo. Il primo tempo offre poche occasioni da rete, con Novelli che si affida a cinque uomini in linea in difesa per bloccare gli avanti del Savoia che tiene Schiavi e Iaccarino sulla linea delle due punte.

Nel secondo tempo, il Savoia scende in campo cattivo, determinato e con la qualità di La Monica in mezzo al campo che diventa indispensabile per schiacciare i granata. E’ un assedio fin quando al 63′ Negro subisce fallo in area da Ricci e Vazzano concede il rigore (64′), battuto in modo perfetto dal capitano Riccardo Maniero che spiazza Bonucci e fa 1-1. La rimonta viene completata sempre dal capitano oplontino che trasforma una torre di Negro in un gol spettacolare al volo dal limite, sul quale Bonucci non può nulla. La gara è combattuta, non cattiva, il Savoia la gestisce con Giglio a fare da frangiflutti davanti alla difesa e Orta che prende il posto di Celli costretto ad uscire per un problema alla caviglia. L’infortunio più grave, però, è quello di Bonotti che, in uno scontro con il proprio compagno Montini che tenta una rovesciata, prende un brutto colpo sul setto nasale e viene trasportato in ospedale.

L’arbitro concede 9’ di recupero e il Savoia colpisce ancora: percussione di Schiavi sulla fascia (92′) che effettua un traversone per Negro in area, ma il pallone arriva a Fiasco sul secondo palo che calcia di prima intenzione e segna il gol del 3-1 per il Savoia. Alla fine festa in campo, con il Presidente di Casa Reale Holding, Nazario Matachione, che va a salutare i tifosi.

Domenica prossima, contro la Cynthialbalonga il Savoia sarà padrone del proprio destino per accedere ai playoff.

Sarnese-Savoia 1-3: il tabellino

Sarnese (3-5-2): Bonucci ’04 – Pezzi, Ricci, De Nova – Bonotto ’06 (90′ Montano ’06), Vecchione, Matese (32′ Montini), Labriola, Lfareh ’05 (40′ Manuzzi ’06) – Fall (24′ Munoz), Lagzir (20′ Bonfiglio). A disposizione: Bufano ’04, Samotti, Uliano, Mancino. All. Novelli.

Savoia (3-5-2): Pellino ’05 – Bitonto ’06, Celli (33′ Orta), Guifo Bogne – Schiavi, Russo (46′ La Monica), Bezzon (33′ Giglio), Sellaf ’05, Iaccarino ’04 (37′ Fiasco ’05) – Negro, Maniero (39′ Ryan Luka). A disposizione: Borrelli L. ’04, Borrelli C. ’06, Lauria, Quirino ’04. All. Fabiano.

Arbitro: Vazzano di Catania.

Assistenti: Ndoja di Bassano del Grappa e Popovic di Padova.

Marcatori: 8′ De Nova, 64′ Maniero (rig.), 67′ Maniero, 92′ Fiasco.

Ammoniti: 56′ Labriola, 57′ Ricci, 71′ Vecchione, 79′ Pezzi.

Recupero: 1′ pt, 9′ st.

Foto: Vista